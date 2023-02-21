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9 минут назад

NYT: прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

ТАСС

Прокуратура штата Нью-Мексико смягчила обвинения в адрес актера Алека Болдуина, за непредумышленное убийство на съемочной площадке ему теперь грозит максимум 18 месяцев тюрьмы, а не минимум пять лет, как раньше. Об этом сообщает в понедельник газета The New York Times со ссылкой на представленную прокуратурой в прошлую пятницу новую версию обвинительного заключения.

Прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина
Фото: EPA-EFE/ ERIK THOMAS/ NEW YORK POST/ POOLEPA-EFE/ ERIK THOMAS/ NEW YORK POST/ POOL

Ранее адвокаты Болдуина обнаружили, что предыдущая версия обвинительного заключения была составлена на основе новых законов штата Нью-Мексико, принятых в прошлом году и ужесточающих наказание за нарушения при хранении и ношении оружия и боеприпасов. Представители защиты указали, что закон не может иметь обратной силы и поэтому должны применяться соответствующие нормы, действовавшие на момент совершения преступления в октябре 2021 года.

Аналогичным образом смягчены также обвинения против ответственной за оружие Ханны Гутьерес-Рид.

Адвокаты при этом продолжают настаивать на полной невиновности подзащитных.

19 января прокурор Мэри Кармак-Альтвайс, которая ведет это дело, сообщила, что намерена выдвинуть обвинения в адрес Болдуина и Гутьерес-Рид, причем по два разных обвинения в непредумышленном убийстве, чтобы впоследствии в суде было определено, под какой из двух типов правонарушения подпадают действия Болдуина и Гутьерес-Рид.

Осенью прошлого года Болдуин достиг соглашения с членами семьи погибшей Галины Хатчинс о том, что они не будут предъявлять обвинения актеру в ее убийстве, однако затем Кармак-Альтвайс заявила, что соглашение Болдуина и семьи оператора не повлияет на окончательное решение об уголовном обвинении.

В 2021 году во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" Болдуин, выступающий также одним из продюсеров фильма, выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось. Съемки фильма были приостановлены.

Происшествия,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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