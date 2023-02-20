Пенсионер из Тюмени перепутал «Кока-колу» с отравой для тараканов и клопов

В Тюмени 62-летний пенсионер по ошибке выпил отраву для насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

По данным источника, пожилой россиянин хотел выпить «Кока-колу», но в бутылке оказался раствор для обработки помещения от тараканов и клопов. В результате пенсионер выпил 150 мл отравы.