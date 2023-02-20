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43 минуты назад

Пенсионер из Тюмени перепутал «Кока-колу» с отравой для тараканов и клопов

Газета.Ru

В Тюмени 62-летний пенсионер по ошибке выпил отраву для насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пенсионер из Тюмени перепутал «Кока-колу» с отравой для тараканов и клопов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, пожилой россиянин хотел выпить «Кока-колу», но в бутылке оказался раствор для обработки помещения от тараканов и клопов. В результате пенсионер выпил 150 мл отравы.

Вскоре у мужчины началась сильная многократная рвота. Родственники россиянина вызвали ему «скорую». Благодаря своевременной помощи врачей мужчину удалось спасти.

«На срочный вызов машина скорой медицинской помощи прибыла со спецсигналами через 13 минут. Медики провели пациенту зондовое промывание желудка, а затем доставили в Областную клиническую больницу №2», — рассказали чиновники.

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