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44 минуты назад

Стало известно об угрозе цунами из-за нового землетрясения в Турции

Елена Прошина

Евро-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что на турецкую провинцию Хатай может обрушиться цунами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно об угрозе цунами из-за нового землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в Хатае произошло ещё одно землетрясение с магнитудой в 6,4. В сейсмологическом центре считают, что это привело к риску возникновения цунами. Уточняется, что уровень моря может подняться до 50 см. Всех жителей региона просят срочно удалиться от береговой линии.

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясения в провинции Хатай зафиксировали 20 февраля в районе городов Дефне и Самандаг. По информации местных СМИ, на территории жилых пунктов возникли разрушения, а среди жителей началась паника. Кроме того, подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле.

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