Стало известно об угрозе цунами из-за нового землетрясения в Турции

Евро-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что на турецкую провинцию Хатай может обрушиться цунами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в Хатае произошло ещё одно землетрясение с магнитудой в 6,4. В сейсмологическом центре считают, что это привело к риску возникновения цунами. Уточняется, что уровень моря может подняться до 50 см. Всех жителей региона просят срочно удалиться от береговой линии.
Землетрясения в провинции Хатай зафиксировали 20 февраля в районе городов Дефне и Самандаг. По информации местных СМИ, на территории жилых пунктов возникли разрушения, а среди жителей началась паника. Кроме того, подземные толчки ощущались в Сирии, Ливане, Кипре и Израиле.