Стало известно об угрозе цунами из-за нового землетрясения в Турции

Евро-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что на турецкую провинцию Хатай может обрушиться цунами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в Хатае произошло ещё одно землетрясение с магнитудой в 6,4. В сейсмологическом центре считают, что это привело к риску возникновения цунами. Уточняется, что уровень моря может подняться до 50 см. Всех жителей региона просят срочно удалиться от береговой линии.