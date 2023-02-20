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50 минут назад

Россиянин получил штраф в 10 миллионов рублей за 33 осетра и покончил с собой

Lenta.ru

В Якутии покончил с собой мужчина, который в 2020 году был оштрафован на 10 миллионов рублей за 33 незаконно выловленных осетра. Об этом пишет SakhaDay.

Россиянин получил штраф в 10 миллионов рублей за 33 осетра и покончил с собой
Фото: lenta.rulenta.ru

Информацию о гибели рыбака изданию подтвердил глава села Борогонцы Мюрюнского наслега Василий Аммосов. По его словам, россиянин совершил самоубийство 18 февраля.

«Я связался с руководителем Борогонского РЭС, где работал покойный. Он сообщил, что это действительно случилось, подробностей не знаем», — сказал чиновник.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, в июне 2020 года жителя Якутии признали виновным по статье о незаконной добыче водных ресурсов, причинившей крупный ущерб. Суд установил, что в марте того же года мужчина незаконно выловил 33 экземпляра сибирского осетра. Нанесенный ущерб оценили в 10 миллионов рублей и постановили взыскать его с подсудимого.

В 2021 году в беседе с Sakhaday россиянин рассказал, что работает охранником за зарплату в 30 тысяч рублей, из которых ежемесячно удерживается 10 тысяч рублей в счет оплаты ущерба. Таким образом ему пришлось бы выплачивать деньги еще около 83 лет.

«Я даже не понял, что выловил этих осетров. Но я держусь, что еще делать? Семья пока поддерживает. Это пока… Что дальше будет, не знаю», — поделился год назад погибш

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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