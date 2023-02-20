Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два водовода

Лавина, сошедшая в районе поселка Красная Поляна в Сочи, повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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"В результате поврежден газопровод низкого давления. Газ перекрыт", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что нарушения электроснабжения нет.

Кроме того, по информации курорта "Газпром", из-за сильного снегопада с крыши одного из ресторанов упал снег.

"Рядом находились несколько человек, с ними все хорошо. Службы курорта ведут непрерывную работу по очистке снега", - сообщили в пресс-службе.

Лавина сошла на санно-бобслейной трассе в горах Сочи 20 февраля. По данным ситуационного центра сочинского водоканала, тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, транспортирующих ресурс в Олимпийскую деревню. Также была повреждена инфраструктура санно-бобслейной трассы. Пострадавших в результате ЧП, предварительно, нет.