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1 час назад

Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два магистральных водовода

ТАСС

Лавина, сошедшая в районе поселка Красная Поляна в Сочи, повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два водовода
Фото: соцсетисоцсети

"В результате поврежден газопровод низкого давления. Газ перекрыт", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что нарушения электроснабжения нет.

Кроме того, по информации курорта "Газпром", из-за сильного снегопада с крыши одного из ресторанов упал снег.

"Рядом находились несколько человек, с ними все хорошо. Службы курорта ведут непрерывную работу по очистке снега", - сообщили в пресс-службе.

Лавина сошла на санно-бобслейной трассе в горах Сочи 20 февраля. По данным ситуационного центра сочинского водоканала, тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, транспортирующих ресурс в Олимпийскую деревню. Также была повреждена инфраструктура санно-бобслейной трассы. Пострадавших в результате ЧП, предварительно, нет.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 20-21 февраля, а также ночью, утром и в первую половину дня 22 февраля местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с.

Происшествия,Газпром,
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