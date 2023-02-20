Сошедшая в горах Сочи лавина повредила газопровод и два водовода

Лавина, сошедшая в районе поселка Красная Поляна в Сочи, повредила газопровод и два магистральных водовода, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В результате поврежден газопровод низкого давления. Газ перекрыт", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что нарушения электроснабжения нет.
Кроме того, по информации курорта "Газпром", из-за сильного снегопада с крыши одного из ресторанов упал снег.
"Рядом находились несколько человек, с ними все хорошо. Службы курорта ведут непрерывную работу по очистке снега", - сообщили в пресс-службе.
Лавина сошла на санно-бобслейной трассе в горах Сочи 20 февраля. По данным ситуационного центра сочинского водоканала, тонны сошедшей снежной массы повредили два магистральных водовода, транспортирующих ресурс в Олимпийскую деревню. Также была повреждена инфраструктура санно-бобслейной трассы. Пострадавших в результате ЧП, предварительно, нет.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 20-21 февраля, а также ночью, утром и в первую половину дня 22 февраля местами в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с.