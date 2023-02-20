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37 минут назад

В Новосибирске произошел пожар на строительной площадке четвертого моста через реку Обь

ТАССиещё 1

Пожар произошел вечером на строительной площадке четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Персонал с места пожара эвакуирован, сообщили ТАСС в пресс-службе концессионера строительства - группы компаний "ВИС".

В Новосибирске загорелся строящийся мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись с возгоранием одного из путепроводов строящегося моста.

"На место происшествия вызвана пожарная служба, ее специалисты сейчас работают на площадке. Персонал с места возгорания эвакуирован. На текущий момент никто не пострадал. Строители оказывают помощь в тушении возгорания с помощью огнетушителей, установленных на каждом этаже опалубки", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, возгорание произошло от дизельной тепловой пушки.

Оперативный комментарий регионального МЧС ТАСС рассчитывает получить позднее.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора - "ВИС" - на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 км. Проезд по мосту планируется сделать платным. Изначально объект планировалось сдать в декабре 2022 года, однако позднее сроки были перенесены на 2023-й.

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