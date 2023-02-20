Охранник избил человека на Комсомольской площади в Москве

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что один из охранников универмага на Комсомольской площади напал на посетителя.

Уточняется, что между 40-летним охранником и 46-летним мужчиной произошла словесная перепалка, однако подробные причины конфликта пока неизвестны. В какой-то момент охранник набросился на мужчину с кулаками, толкнул того на землю и нанёс удар ногой. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать. Как впоследствии сообщили врачи, охранник нанёс мужчине тяжкий вред здоровью.

Напавший уже был задержан. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По этой статье мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.