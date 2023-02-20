Падение экскаватора в котлован на юге столицы попало на видео

Экскаватор упал в котлован в Южном административном округе Москвы. Видеозаписью с места происшествия поделился Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на строительной площадке на Кантемировской улице. Доставать технику из котлована рабочим пришлось с помощью автокрана. Водитель экскаватора не пострадал.