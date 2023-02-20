Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в Новой Москве, в результате которого пострадала 22-летняя Алина Левченкова. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Как уточняется, 26-летний Никита Селюнин, узнав, что его разыскивают, попытался уехать из города. Парня предупредил отец, к которому пришли сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что в Троицке в руках девушки взорвалась подарочная коробка, которую ей доставили от неизвестного. Внутри оказалось взрывное устройство и жидкость для розжига. В результате Алина получила термический ожог лица и левой кисти I степени, также у нее сожжены волосы.