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29 минут назад

Задержан предполагаемый отправитель коробки со взрывчаткой в Новой Москве

Елена Прошина

Полиция задержала предполагаемого виновника взрыва в Новой Москве, в результате которого пострадала 22-летняя Алина Левченкова. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Как уточняется, 26-летний Никита Селюнин, узнав, что его разыскивают, попытался уехать из города. Парня предупредил отец, к которому пришли сотрудники полиции.

Девушка получила коробку со взрывным устройством в Новой Москве

Ранее стало известно, что в Троицке в руках девушки взорвалась подарочная коробка, которую ей доставили от неизвестного. Внутри оказалось взрывное устройство и жидкость для розжига. В результате Алина получила термический ожог лица и левой кисти I степени, также у нее сожжены волосы.

По словам ее сестры, «подарок» мог отправить знакомый Алины по имени Никита, который живет в том же коттеджном поселке. Некоторое время он пытался добиться расположения девушки и преследовал ее. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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