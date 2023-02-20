Baza: шесть российских солдат-срочников устроили взрыв под Курском и погибли

В Курской области солдаты, проходящие срочную службу в российской армии, случайно устроили взрыв в блиндаже, когда они топили печь. По предварительным данным, погибли шесть человек, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Сообщается, что взрыв произошел в одном из районов региона. Солдаты-срочники топили печь в блиндаже и плеснули в печь неизвестную горючую жидкость. Из-за этого произошел взрыв и вспыхнуло пламя, на улицу смогли выбраться только двое военных.
По предварительным данным, погибли шесть солдат срочной службы. Однако их тела пока не обнаружены. Из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.
В июне 2022 года четыре человека погибли при взрыве на складе в воинской части во Владимире. При проведении разгрузки в арсенале подорвался снаряд. По данным Западного военного округа, погибшие – три военнослужащих-мужчины и женщина-завскладом. Еще пятеро солдат пострадали, один госпитализирован с переломами и ожогами.
Сообщалось, что перед взрывом из ящиков доставали непригодные снаряды, чтобы увезти их на утилизацию. Всего к этой работе были привлечены десять срочников и один офицер.