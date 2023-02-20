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13 минут назад

В Армении автомобиль с военными упал в ущелье

Газета.Ru

Автомобиль, в котором находились военнослужащие ВС Армении, скатился в ущелье вблизи армянского села Хнацах. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства Обороны Армении.

В Армении автомобиль с военными упал в ущелье
Фото: Артур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»Артур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

«19 февраля около 19:40 из-за схода лавины у села Хнацах военный автомобиль «УАЗ» скатился в ущелье, в результате чего погибли двое военнослужащих-контрактников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих. Они доставлены в госпиталь. По данным Минбороны, состояние раненых удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске пьяный водитель лимузина обматерил и ударил гаишника. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Происшествия,ГИБДД,
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