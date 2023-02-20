На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь в присутствии сына

Женщина облила горючей жидкостью и подожгла свою 1,5-годовалую дочь в присутствии восьмилетнего сына в Советском районе Алтайского края, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК России.
"Днем 20 февраля 2023 года в селе Урожайном Советского района местная жительница привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего восьмилетнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", - сообщили в пресс-службе.
Следствием установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная. В январе 2023 года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. Подозреваемая задержана, следователями готовится ходатайство о заключении женщины под стражу.
"Материалы проверки прокуратуры района направлены в Бийский МСО СУ СК России по Алтайскому краю для дачи уголовно-правовой оценки действиям (бездействию) органов системы профилактики в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации по факту халатности", - пояснила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.