В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
6 минут назад

На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь в присутствии сына

ТАСС

Женщина облила горючей жидкостью и подожгла свою 1,5-годовалую дочь в присутствии восьмилетнего сына в Советском районе Алтайского края, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь в присутствии сына
Фото: 

"Днем 20 февраля 2023 года в селе Урожайном Советского района местная жительница привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего восьмилетнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался. Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью", - сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная. В январе 2023 года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах. Подозреваемая задержана, следователями готовится ходатайство о заключении женщины под стражу.

"Материалы проверки прокуратуры района направлены в Бийский МСО СУ СК России по Алтайскому краю для дачи уголовно-правовой оценки действиям (бездействию) органов системы профилактики в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации по факту халатности", - пояснила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий