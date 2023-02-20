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8 минут назад

Следствие установило отправителя подарочной коробки со взрывчаткой в Новой Москве

ТАССиещё 4

Подозреваемый в покушении на убийство девушки в Новой Москве, который отправил ей подарочную коробку со взрывным устройством, установлен. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Следствие установило отправителя подарочной коробки со взрывчаткой в Новой Москве
Фото: ТАССТАСС

"Установлено предполагаемое лицо, причастное к покушению на убийство девушки в Новой Москве. В настоящее время столичными следователями СК России проводятся обыски по месту его проживания в Троицке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Утром в понедельник на 2-й Изумрудной улице в Троицке девушка получила именную подарочную коробку, которая взорвалась при открытии. Пострадавшая получила ожоги лица и рук. Она госпитализирована, ее здоровью ничего не угрожает. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что подарочная коробка со взрывным устройством могла быть отправлена девушке знакомым, который преследовал ее после отказа вступить с ним в отношения. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Происшествия,Следственный комитет,
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