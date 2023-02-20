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41 минуту назад

В Калужской области пассажирский поезд насмерть сбил двух мужчин

ТАСС

Пассажирский поезд сообщением Москва - Адлер сбил насмерть двух мужчин на станции Балабаново в Калужской области, по факту их гибели проводится проверка, сообщили в понедельник в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В Калужской области пассажирский поезд насмерть сбил двух мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин 1992 и 1991 годов рождения на станции Балабаново Калужской области пассажирским поездом сообщением Москва - Адлер. Следователем осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные медицинские экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что мужчины перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, сигналил мужчинам, но избежать столкновения не удалось.

Происшествия,Следственный комитет,
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