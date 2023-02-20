В Калужской области пассажирский поезд насмерть сбил двух мужчин

Пассажирский поезд сообщением Москва - Адлер сбил насмерть двух мужчин на станции Балабаново в Калужской области, по факту их гибели проводится проверка, сообщили в понедельник в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
"Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин 1992 и 1991 годов рождения на станции Балабаново Калужской области пассажирским поездом сообщением Москва - Адлер. Следователем осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные медицинские экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что мужчины перебегали железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, сигналил мужчинам, но избежать столкновения не удалось.