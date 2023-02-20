В Калужской области пассажирский поезд насмерть сбил двух мужчин

"Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мужчин 1992 и 1991 годов рождения на станции Балабаново Калужской области пассажирским поездом сообщением Москва - Адлер. Следователем осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные медицинские экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление причин и условий произошедшего", - говорится в сообщении.