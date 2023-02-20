Девушка получила коробку со взрывным устройством в Новой Москве

В Новой Москве 22-летней девушке доставили подарок с открыткой, внутри которого оказалось взрывное устройство. Как сообщает Telegram-канал 112, пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой лица.

Инцидент произошел в доме на 2-й Изумрудной улице. Девушка обнаружила предназначенный для нее «сюрприз» в коробке из-под обуви в подъезде. Она поставила посылку на подоконник и открыла, после чего прогремел взрыв. Оказалось, что в коробке лежали две бутылки со средством для розжига и детонатор.

Пострадавшая получила ожоги лица и рук, ее госпитализировали. На месте работают экстренные службы. Следователи устанавливают отправителя опасной посылки.

Напомним, что 13 февраля в Новой Москве мужчина убил бывшего парня дочери, который преследовал ее с лета 2022 года. В тот день молодой человек решил в очередной раз выяснить отношения с экс-возлюбленной, дежуря возле двери квартиры. С порога он начал драку с бывшей, однако та испугалась и позвала отца, который в ходе потасовки случайно задушил парня.