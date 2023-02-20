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17 минут назад

Полиция задержала участников массовой драки со стрельбой в Петербурге

Lenta.ru

В Петербурге сотрудники полиции задержали шестерых участников массовой драки со стрельбой в отеле на набережной Обводного канала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Полиция задержала участников массовой драки со стрельбой в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Участников конфликта доставили в уголовный розыск для разбирательства. У одного из них изъят травматический пистолет. Все задержанные являются гражданами России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В потасовке пострадали трое, пишет 78.ru. По данным издания, потасовка с участием 30 человек произошла вечером 18 февраля на банкете в отеле «Гамма». Повздорили выходцы из Армении и Чечни, сообщает «Фонтанка» и публикует видео конфликта.

На кадрах видны гости в помещении ресторана, слышны выстрелы. Как отмечается, один из задержанных чуть не опоздал на собственную свадьбу, однако был вовремя отпущен полицией.

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