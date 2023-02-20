В результате аварийной посадки частного вертолета Ми-8 в Кузбассе один человек погиб, еще один пострадал. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.
По словам источника издания в оперативных службах, аварийную посадку частный вертолет совершил в районе горы Топхан в Кемеровской области.
«На борту находились десять человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал», - рассказал он.
Он также отметил, что второй вертолет, который летел в паре с совершившим аварийную посадку Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим.
К месту ЧП также ожидается прибытие вертолета для эвакуации оставшихся восьми человек.
Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся. На его борту было три человека, все они погибли. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, разбившийся вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации, на его борту находился только экипаж.