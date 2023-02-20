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49 минут назад

СМИ: один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

Алиса Селезнёва

В результате аварийной посадки частного вертолета Ми-8 в Кузбассе один человек погиб, еще один пострадал. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

По словам источника издания в оперативных службах, аварийную посадку частный вертолет совершил в районе горы Топхан в Кемеровской области.

«На борту находились десять человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал», - рассказал он.

Он также отметил, что второй вертолет, который летел в паре с совершившим аварийную посадку Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим.

Хронология катастроф вертолетов Ми-8 в России

К месту ЧП также ожидается прибытие вертолета для эвакуации оставшихся восьми человек.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся. На его борту было три человека, все они погибли. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, разбившийся вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации, на его борту находился только экипаж.

Происшествия,Видео,Алексей Цыденов,
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