В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

За избиение посетителя задержан охранник столичного универмага

Вести Подмосковьяиещё 4

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району столицы задержан 40-летний охранник одного из универмагов на Комсомольской площади. Его обвиняют в избиении посетителя торгового предприятия, что нанесло тяжкий вред здоровью потерпевшего. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».

За избиение посетителя задержан охранник столичного универмага
Фото: Илья Тушев / Вести ПодмосковьяИлья Тушев / Вести Подмосковья

По предварительным данным, охранник, находясь на территории универмага. вступил в словесную перепалку с одним из посетителей торговой точки. Перебранка закончилась избиением 46-летнего мужчины, которого сотрудник службы охраны повалил на пол и пинал ногами в голову.

Потерпевший был госпитализирован на «скорой» в медучреждение, где врачи подтвердили нанесение мужчине серьезных травм головы. Теперь быстрому на расправу охраннику грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник уже находится под стражей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий