За избиение посетителя задержан охранник столичного универмага

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району столицы задержан 40-летний охранник одного из универмагов на Комсомольской площади. Его обвиняют в избиении посетителя торгового предприятия, что нанесло тяжкий вред здоровью потерпевшего. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».

Фото: Илья Тушев / Вести Подмосковья Илья Тушев / Вести Подмосковья

По предварительным данным, охранник, находясь на территории универмага. вступил в словесную перепалку с одним из посетителей торговой точки. Перебранка закончилась избиением 46-летнего мужчины, которого сотрудник службы охраны повалил на пол и пинал ногами в голову.