За избиение посетителя задержан охранник столичного универмага

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району столицы задержан 40-летний охранник одного из универмагов на Комсомольской площади. Его обвиняют в избиении посетителя торгового предприятия, что нанесло тяжкий вред здоровью потерпевшего. Об этом рассказал портал «МВД Медиа».
По предварительным данным, охранник, находясь на территории универмага. вступил в словесную перепалку с одним из посетителей торговой точки. Перебранка закончилась избиением 46-летнего мужчины, которого сотрудник службы охраны повалил на пол и пинал ногами в голову.
Потерпевший был госпитализирован на «скорой» в медучреждение, где врачи подтвердили нанесение мужчине серьезных травм головы. Теперь быстрому на расправу охраннику грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник уже находится под стражей.