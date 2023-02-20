Бастрыкин назвал число погибших в Донбассе с 2014 года

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что Украина виновна в гибели пяти тысяч жителей Донбасса с 2014 года, еще девять тысяч человек были ранены. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: СК России СК России

СК признало более 120 тысяч жителей региона потерпевшими в рамках дел о преступлениях Украины.

Речь идет о людях, чьему здоровью и имуществу был причинен вред, заявил Бастрыкин.

Всего с 2014 года СК возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях Украины, более половины (1443 дела) - с начала спецоперации в 2022-м. Большинство дел связаны с преступлениями против гражданского населения.

«В каждом подобном случае речь идет о человеческих судьбах, и особенно тяжело осознавать, когда гибнут дети. Поэтому все факты противоправных действий важны, требуют тщательного расследования, а также особого внимания к пострадавшим», - подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что СК собрал доказательства причастности украинских военных и политиков к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и против личности.