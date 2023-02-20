10-летний российский школьник порезал отца ножом из-за отказа в игре

По сведениям канала, мальчик мешал отцу спать: он донимал россиянина и требовал развлечений. Уставший после работы мужчина терпел выходки сына, но в какой-то момент все же повысил голос. Школьнику такая ситуация не понравилась, и он стал кричать на отца в ответ. В ходе ссоры ребенок схватил нож и несколько раз ударил родителя. На крики прибежала мать и застала мужа с ранами на правом боку и руке.