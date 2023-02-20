В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
51 минуту назад

В Казахстане раскрыли серую схему импорта российского зерна

Мария Иванова

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло серую схему, в рамках которой российское зерно выдавали за казахстанское и вывозили в другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

В Казахстане раскрыли серую схему импорта российского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отдел АФМ по Павлодарской области вместе с прокуратурой выяснил, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в 2021-2022 годах отправило в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан 8,3 тысячи тонн зерна стоимостью более одного миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).

Чтобы воспользоваться льготным экспортным тарифом, казахстанская компания использовала поддельные счета-фактуры крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие местное происхождение зерна.

Благодаря этому компания не платила транзитный тариф и причинила ущерб почти на 150 миллионов тенге (337 тысяч долларов).

По делу компании идет досудебное расследование.

В «Зерновом союзе Казахстана» ранее рассказали, что с лета 2022 года в стране резко вырос нелегальный импорт и затем поставки российской пшеницы в Центральную Азию.

В организации утверждали, что в схеме задействованы транснациональные преступные группировки, а за фальшивые документы местным фермерам платят две - три тысячи тенге (около 500 рублей максимум).

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий