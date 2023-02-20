В Казахстане раскрыли серую схему импорта российского зерна

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана раскрыло серую схему, в рамках которой российское зерно выдавали за казахстанское и вывозили в другие страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Отдел АФМ по Павлодарской области вместе с прокуратурой выяснил, что одно из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) в 2021-2022 годах отправило в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан 8,3 тысячи тонн зерна стоимостью более одного миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).

Чтобы воспользоваться льготным экспортным тарифом, казахстанская компания использовала поддельные счета-фактуры крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие местное происхождение зерна.

Благодаря этому компания не платила транзитный тариф и причинила ущерб почти на 150 миллионов тенге (337 тысяч долларов).

По делу компании идет досудебное расследование.

В «Зерновом союзе Казахстана» ранее рассказали, что с лета 2022 года в стране резко вырос нелегальный импорт и затем поставки российской пшеницы в Центральную Азию.