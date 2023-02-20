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37 минут назад

На Кубани заявили о частичном разрушении дороги на трассе Джубга - Сочи после оползня

ТАССиещё 4

Оползень, сошедший в ночь на понедельник на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

Оползень разрушил часть дороги на трассе Джубга – Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи по обратному ходу близ поселка Дедеркой произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", - говорится в сообщении.

В ФКУ "Упрдор "Черноморье" сообщили о введении реверсивного движения на трассе.

"На участке близ поселка Дедеркой Туапсинского района <...> произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают 11 человек и 4 единицы спецтехники. Уточняется, что движение нижнего слоя грунта продолжается. Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарском краю сообщили, что грунт сошел в районе 70-го км федеральной автомобильной дороги А-147 на протяжении около 20 м. Дорога является единственной, которая ведет из Туапсинского района в Сочи и далее к границе с Абхазией.

Происшествия,ГИБДД,
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