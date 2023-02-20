Оползень разрушил часть дороги на трассе Джубга – Сочи

Оползень, сошедший в ночь на понедельник на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

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"На участке федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи по обратному ходу близ поселка Дедеркой произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна", - говорится в сообщении.

В ФКУ "Упрдор "Черноморье" сообщили о введении реверсивного движения на трассе.

"На участке близ поселка Дедеркой Туапсинского района <...> произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна. Федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, которое регулирует ГИБДД", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают 11 человек и 4 единицы спецтехники. Уточняется, что движение нижнего слоя грунта продолжается. Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет.