Telegram-канал SHOT опубликовал кадры разлома земной коры в Хатае, который появился после землетрясений в Турции.

Кадры сняты недалеко от города Алтынезю. Отмечается, что подземные толчки разрезали оливковую рощу на несколько частей. Глубина тектонического разлома составила около 30 метров, а ширина — 200 метров, длина разлома — около 200 километров.