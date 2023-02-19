В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
12 минут назад

В Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

ТАССиещё 1

Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре в Ростове-на-Дону, два человека получили травмы. Сейчас его ищут сотрудники полиции, сообщили ТАСС в воскресенье в правоохранительных органах региона.

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Ростова-на-Дону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Неизвестный преступник, находясь в помещении магазина по адресу г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 10/4, в ходе внезапно возникшего конфликта, используя травматическое оружие, произвел выстрел и нанес телесные повреждения мужчине 1980 года рождения и мужчине 2003 года рождения", - сообщил собеседник агентства.

В ГУ МВД по Ростовской области журналистам сообщили, что "по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что проводятся необходимые мероприятия для установления и задержания стрелявшего.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий