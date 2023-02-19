Бастрыкин назвал предателями критикующих армию РФ знаменитостей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал «предателями» знаменитостей, покинувших страну и критикующих ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
Бастрыкин пояснил, что известные личности добились в России материального благополучия, сделали состояния.
Затем они покинули страну, добавил председатель СК, и из-за рубежа стали давать резкие оценки российской армии.
«Иначе как предателями их назвать нельзя», - подчеркнул Бастрыкин.
Глава ведомства заметил, что известные политики и звезды влияют на культурное сознание населения, могут способствовать объединению или разделению людей на группы.
По его оценке, у топовых блогеров, владельцев аккаунтов с миллионами подписчиков, все же предполагается «определенная моральная ответственность» за информацию, какую они публикуют на своих страницах в соцсетях.