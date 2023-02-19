Бастрыкин назвал предателями критикующих армию РФ знаменитостей

Глава ведомства заметил, что известные политики и звезды влияют на культурное сознание населения, могут способствовать объединению или разделению людей на группы.

По его оценке, у топовых блогеров, владельцев аккаунтов с миллионами подписчиков, все же предполагается «определенная моральная ответственность» за информацию, какую они публикуют на своих страницах в соцсетях.