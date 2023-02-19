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8 минут назад

Пассажир решил раздеться на взлетной полосе в Домодедово

Илья Родин

Пассажир рейса Москва - Казань, выбежавший полуголым на взлетную полосу аэропорта Домодедово, объяснил причины своего поведения. Он признался, что очень боится полетов, пишет портал МВД Медиа.

Пассажир решил раздеться на взлетной полосе в Домодедово
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что во время посадки на самолет один из пассажиров внезапно нецензурно выругался, и, не обращая внимания на замечания бортпроводников, покинул судно по трапу.

Затем он попытался выбежать на взлетную полосу, но был остановлен представителями службы безопасности аэропорта. Прибывшие по вызову сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть.

32-летний мужчина объяснил свое поведение тем, что очень боится путешествовать на воздушном транспорте. Свою вину в инциденте несостоявшийся пассажир признал полностью.

В отношении его был составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Кроме того, уроженцу Ульяновска был назначен штраф.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово был задержан мужчина, который по неизвестным причинам покинул воздушное судно и разделся по пояс на летном поле.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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