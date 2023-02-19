В ДНР проходит эвакуация жителей пригородов Артемовска

В Донецкой народной республике (ДНР проходит эвакуация жителей из пригородов Артемовска (Бахмута). Об этом ТАСС заявил мэр города Шахтерска Александр Шатов.

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«Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — рассказал мэр.

По его словам, группа из 50 человек прибудет в пункты временного размещения в ближайшее время.

Расстояние между Артемовском и Шахтерском — около 86 км.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ не намерены уходить из Артемовска.

Город расположен недалеко Соледара, который уже находится под контролем российской армии, и в 89 км от Донецка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.