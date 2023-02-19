Под Иркутском загорелась криптоферма в теплицах

В Иркутской области пожарные тушат установленную в теплицах майнинговую ферму на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пожар произошел в поселке рядом со столицей региона — Иркутском.

«Пожар в теплицах в селе Максимовщина Иркутского района локализован на площади 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Иркутская область получила статус столицы майнинга.

17 января сообщалось, что в городе Ангарске, рядом с Иркутском, сгорела майнинговая ферма.

22 октября 2021 года в Иркутской области сгорел дом, в котором работала незаконная майнинговая ферма. Благодаря действиям спасателей пожар не перекинулся на другие дома, в которых в ночное время находились люди.