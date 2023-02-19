СК подтвердил причастность Киева ко взрыву на Крымском мосту

"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - заключил Бастрыкин.