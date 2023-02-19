СК подтвердил причастность Киева ко взрыву на Крымском мосту

Украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, эта версия подтверждена в ходе следствия. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", - сказал он.
Бастрыкин напомнил, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.
"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - заключил Бастрыкин.