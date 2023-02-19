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1 час назад

В СК сообщили, что версия об организации Украиной теракта на Крымском мосту подтвердилась

ТАСС

Украинские спецслужбы стояли за организацией теракта на Крымском мосту, эта версия подтверждена в ходе следствия. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

СК подтвердил причастность Киева ко взрыву на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", - сказал он.

Бастрыкин напомнил, что уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России, 8 из них содержатся под стражей.

В районе Крымского моста прогремел взрыв

"В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", - заключил Бастрыкин.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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