В Москве человек упал в шахту лифта на платформе МЖД

В Москве человек упал в шахту лифта, которая расположена на платформе Чухлинка Московской железной дороги. Потерпевший скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По предварительным данным, человек, находившийся на переходной галерее на платформе Чухлинка Московской железной дороги, упал в шахту лифта. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в строящемся здании логистического центра в аэропорте «Внуково» в Новой Москве в шахту лифта упали пятеро рабочих. Один человек скончался на месте от полученных травм. Позднее число погибших увеличилось до двух. Трое пострадавших находятся в больницах, им оказывается необходимая медицинская помощь.