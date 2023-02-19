Надгробие Героя Советского Союза нашли на помойке

На северо-востоке Санкт-Петербурга неизвестные выбросили на помойку надгробие Героя Советского Союза Бориса Расторопова и его родственника, которые были похоронены на Северном кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации очевидцев, надгробия нашли недалеко от дома по адресу Гражданский проспект, 105.

Борис Расторопов, младший сержант-артиллерист, командир противотанкового орудия, за многочисленные военные подвиги и заслуги получил звание Героя СССР в марте 1945 года. После Великой Отечественной войны он жил и работал в Ленинграде, умер 28 ноября 1973 года из-за последствий многочисленных ранений, полученных во время войны.