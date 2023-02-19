Массовая драка произошла в столичном кафе

В Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала произошла массовая драка. По предварительным данным, в потасовке пострадали несколько ее участников, один человек погиб. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным портала, участники потасовки были приглашены на банкет по случаю пятилетнего юбилея «Бутик-отеля Гамма».

Во время празднования между гостями начался конфликт. В него были вовлечены порядка 50 человек. В ходе потасовки один из ее участников достал пистолет и открыл стрельбу.

В драке несколько человек получили травмы различной степени, один из гостей вечеринки был убит.