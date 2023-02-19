В Турции сильно повреждены более 105 тысяч зданий

В зонах, затронутых разрушительными землетрясениями в Турции, сильно повреждены 105794 здания. Об этом сообщает TRT Haber.

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19 февраля глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции Юнус Сезер заявил, что число погибших при землетрясениях в Турции достигло 40689 человек. Он отметил, что поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, затронутых землетрясением.

Ранее аналитики одного из крупнейших в мире американского банка JPMorgan оценили прямой ущерб от землетрясений в Турции в $25 млрд. По их данным, это около 2,5% ВВП страны. В свою очередь, Конфедерация предпринимателей и бизнеса Турции оценила ущерб в $84 млрд.