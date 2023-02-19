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45 минут назад

Массовая драка произошла в столичном кафе

Мослента

Массовая драка с участием 15 человек произошла в одном из кафе на юго-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ.

Массовая драка произошла в столичном кафе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 19 февраля в заведении на Люблинской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что между гражданами России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в кафе произошел словесный конфликт, который перерос в массовую драку.

Потасовка между посетителями продолжилась на улице. Правоохранители задержали 15 человек, которых доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее массовая драка с участием шоумена Барецкого в Москве попала на видео.

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