В Подмосковье 13-летний мальчик ударил ножом избившего его мужчину

В Ногинске , Московская область , 13-летний школьник напал с ножом на мужчину, который его избил у подъезда, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, вечером 18 февраля 2023 года по неизвестной причине местный житель вступил в конфликт со стоящими у подъезда школьниками. Затем он стал избивать одного из них. В какой-то момент 13-летний подросток достал нож и несколько раз ударил им мужчину.