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1 час назад

В Подмосковье 13-летний мальчик ударил ножом избившего его мужчину

Газета.Ruиещё 2

В Ногинске, Московская область, 13-летний школьник напал с ножом на мужчину, который его избил у подъезда, сообщает РЕН ТВ.

В Подмосковье 13-летний мальчик ударил ножом избившего его мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, вечером 18 февраля 2023 года по неизвестной причине местный житель вступил в конфликт со стоящими у подъезда школьниками. Затем он стал избивать одного из них. В какой-то момент 13-летний подросток достал нож и несколько раз ударил им мужчину.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу, однако он отказался от предложенного лечения.

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