Труп с пробитой головой нашли на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили труп 49-летнего мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ. Предположительно, причиной его смерти могла стать травма головы.

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Тело было найдено во дворе одного из домов по Будапештской улице. Погибший был местным жителем. По предварительным данным, травму головы он мог получить на площадке, поскольку на одном из тренажеров были обнаружены следы крови. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело 35-летнего мужчины с оторванной ногой. Погибший был электромонтером, которого в тот день вызвали чинить подъемник. Предполагается, что он упал с 19-го этажа в ходе ремонтных работ в шахте лифта.