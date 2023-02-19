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9 минут назад

Труп с пробитой головой нашли на детской площадке в Санкт-Петербурге

News.ru

В Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили труп 49-летнего мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ. Предположительно, причиной его смерти могла стать травма головы.

Труп с пробитой головой нашли на детской площадке в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело было найдено во дворе одного из домов по Будапештской улице. Погибший был местным жителем. По предварительным данным, травму головы он мог получить на площадке, поскольку на одном из тренажеров были обнаружены следы крови. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело 35-летнего мужчины с оторванной ногой. Погибший был электромонтером, которого в тот день вызвали чинить подъемник. Предполагается, что он упал с 19-го этажа в ходе ремонтных работ в шахте лифта.

В Москве труп мужчины нашли в сгоревшем автомобиле. По одной из версий, мужчину убили, а автомобиль подожгли, чтобы скрыть следы этого преступления.

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