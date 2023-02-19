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21 минуту назад

В Москве фанат устроил стрельбу на концерте Мота

Майк Габриелян

На концерте рэпера Мота фанат с личными телохранителями полез на сцену и устроил стрельбу. Дебошира увезли на черном «Мерседесе» и до сих пор не нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве фанат устроил стрельбу на концерте известного рэпера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал пишет, что рэпер накануне выступал в баре MEMO на Родчельской в Москве. Некий «важный гость» и его телохранители пытались пройти к артисту на сцену, но охрана преградила путь семи нарушителям. Гости начали кричать и их вывели на улицу. Один из дебоширов был с личными охранниками. Он взял у них травматический пистолет и выстрелил в землю, когда у него хотели отобрать оружие.

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После этого телохранители сами забрали у своего босса травматический пистолет, посадили его в чёрный «Мерседес» и уехали. По камерам отследить автомобиль пока не удалось, полиция продолжает поиски.

Ранее две девушки пострадали в давке на концерте в одном из клубов на Новом Арбате.

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