В Москве фанат устроил стрельбу на концерте известного рэпера

На концерте рэпера Мота фанат с личными телохранителями полез на сцену и устроил стрельбу. Дебошира увезли на черном «Мерседесе» и до сих пор не нашли. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Канал пишет, что рэпер накануне выступал в баре MEMO на Родчельской в Москве. Некий «важный гость» и его телохранители пытались пройти к артисту на сцену, но охрана преградила путь семи нарушителям. Гости начали кричать и их вывели на улицу. Один из дебоширов был с личными охранниками. Он взял у них травматический пистолет и выстрелил в землю, когда у него хотели отобрать оружие.

После этого телохранители сами забрали у своего босса травматический пистолет, посадили его в чёрный «Мерседес» и уехали. По камерам отследить автомобиль пока не удалось, полиция продолжает поиски.