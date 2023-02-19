В поселке Зубова Щель под Сочи сошел оползень

Участок трассы Джубга - Сочи в поселке Зубова Щель перекрыли из-за схода оползня, сообщили в воскресенье в ФКУ Упрдор "Черноморье".

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"Федеральные дорожники заняты устранением крупного оползня в районе 126-го км трассы А-147 в п. Зубова Щель Лазаревского района Сочи. Вызванный обильными осадками сель из камней и деревьев обрушился на старую муниципальную дорогу, полностью перекрыв ее", - говорится в сообщении.

Работы по устранению последствий оползня продолжаются.

Участок трассы сейчас используется только жителями поселка Зубова Щель, он проходит по отвесному склону со сложной геологической средой, который часто подвергается обрушениям.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что аэромобильная группировка МЧС работает в районах Кубани, где возможны ЧС из-за непогоды. Так, за прошедшие сутки в результате сильных осадков были подтоплены улицы и дома, реки вышли из берегов.