Мигранты устроили массовую драку в московском кафе

В кафе на юго-востоке столицы произошла массовая драка с участием граждан России, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД. Сотрудники полиции задержали 15 участников потасовки.

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Инцидент произошел в ночь на 19 февраля на Люблинской улице. Как рассказал источник РЕН ТВ, посетители кафе поссорились, после чего вышли на улицу и вступили в драку. Их заметили прохожие и вызвали полицейских. Правонарушителей задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

12 февраля на Каширском шоссе в Москве толпа мигрантов избила молодого парня. Как рассказали очевидцы, юноша заступился за девушку-подростка, к которой приставал один из представителей компании. В итоге конфликт перерос в драку. Полиция оперативно задержала подозреваемых в избиении.