В Турции произошли новые землетрясения

На севере Турции, в городе Чорум, зафиксированы новые подземные толчки. Очаг находился на глубине 5 км, магнитуда составила 3,6. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что местные жители покинули свои дома, ощутив серьезные толчки. Они опасались обрушения зданий.

По мнению сейсмолога Сулеймана Пампала, в ближнесрочной перспективе в Стамбуле и Анкаре не исключены еще более мощные землетрясения.

В Стамбуле очень слабый жилой фонд, подчеркнул специалист. Он добавил, что фиксируется коррозия, качество бетона очень слабое.

В случае сильных подземных толчков могут рухнуть порядка 50 тыс. домов, предупредил Пампал.

Напомним, что в Турции 6 февраля произошло сильное землетрясение. Оно унесло жизни 40.6 тыс. человек. После него были зафиксированы многочисленные афтершоки и новые землетрясения. В частности, в субботу, 18 февраля, были зафиксированы толчки магнитудой 5,2.