В аэропорту Домодедово раздетый мужчина выбежал на взлетную полосу

В московском аэропорту Домодедово мужчина по неизвестной причине выбежал на взлетно-посадочную полосу перед отправкой самолета в Казань. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Также оказалось, что данный пассажир был раздет.
«По словам очевидцев, бегуна на видео зовут Алексей. До того как бортпроводники провели инструктаж, он громко разговаривал со знакомым и сильно матерился», — уточнили в издании.
Вскоре один из пассажиров рейса попросил стюардесс разобраться с шумящим. В ответ на это мужчина попытался убежать по ВПП.
В настоящий момент неизвестно, находился ли дебошир в состоянии алкогольного опьянения.