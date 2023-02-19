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21 минуту назад

Mash: в аэропорту Домодедово раздетый мужчина выбежал на взлетную полосу

Газета.Ru

В московском аэропорту Домодедово мужчина по неизвестной причине выбежал на взлетно-посадочную полосу перед отправкой самолета в Казань. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В аэропорту Домодедово раздетый мужчина выбежал на взлетную полосу
Фото: ТАССТАСС

Также оказалось, что данный пассажир был раздет.

«По словам очевидцев, бегуна на видео зовут Алексей. До того как бортпроводники провели инструктаж, он громко разговаривал со знакомым и сильно матерился», — уточнили в издании.

Вскоре один из пассажиров рейса попросил стюардесс разобраться с шумящим. В ответ на это мужчина попытался убежать по ВПП.

В настоящий момент неизвестно, находился ли дебошир в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,
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