Российская система распознавания лиц помогла вычислить мафиози

Российская система распознавания лиц FindFace Security помогла вычислить и задержать большое количество разыскиваемых людей, в том числе мафиози, во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» .

Как рассказал Чемезов, к мундиалю камеры с системой распознавания лиц поставили везде, благодаря чему во время чемпионата было задержано «огромное количество разыскиваемых людей». «Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали», — поделился он.