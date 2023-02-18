Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы

"По предварительной информации, 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер на месте происшествия", – сообщается в публикации.