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16 минут назад

Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы

Москва24

Прокуратура Москвы заявила, что подросток утонул в пруду на юго-востоке столицы. Ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы" телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

"По предварительной информации, 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер на месте происшествия", – сообщается в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

Ранее столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рассказал о спасении мужчины, который провалился под лед в "Серебряном бору". Инцидент произошел в 80 метрах от берега в районе Троице-Лыково. О происшествии спасателям сообщили очевидцы.

Пострадавшему оказали первую помощь, согрели и напоили согревающим чаем.

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