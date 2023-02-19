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50 минут назад

В Турции трех человек спасли спустя 13 дней после землетрясения

Lenta.ruиещё 4

Спасатели из Киргизии спасли трех человек в Турции спустя 13 дней после землетрясения. Об этом сообщили пресс-службе МЧС республики, передает РИА Новости.

В Турции трех человек спасли спустя 13 дней после землетрясения
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно, спасатели вытащили из-под развалин пять человек в ходе поисково-спасательных работ в Хатайском районе. По предварительной информации, они были членами одной семьи. Трое человек оказались живы, еще двое детей погибли.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.

По последним данным, в результате произошедшего в Турции погибли более 40,6 тысячи человек. Еще 108 068 человек пострадали, более 430 тысяч человек вывезли из опасной зоны в другие районы.

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