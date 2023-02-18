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47 минут назад

В Уфе подростки заставили сверстника на камеру раздеться в туалете ТЦ

Газета.Ru

В Уфе двое 13-летних подростков издевалась над сверстником, снимая происходящее на камеру телефона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В Уфе подростки заставили сверстника на камеру раздеться в туалете ТЦ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в общественном туалете в торговом центре "Планета". Подростки заставили сверстника раздеться в кабинке, а после распространили видео с унижениями среди знакомых.

По данным источника, ранее ученики школ N88 и N114 установили на смартфон школьника "Родительский контроль" и рассказывали своим друзьям о всех действиях мальчика.

Когда об издевательствах стало известно родителям мальчика, они обратились в полицию. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле ученик старших классов школы N95 поставил на колени третьеклассника и принудил того целовать ему руку.

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