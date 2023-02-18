Милиция под Минском задержала почти сотню нелегальных мигрантов из России

Белорусская милиция в одной из усадеб агрогородка Михановичи в Минском районе задержала почти 100 прибывших из России нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки, Южной Центральной и Азии, сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД республики.

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"Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОН в агроусадьбе в агрогородке Михановичи установили группу нелегальных мигрантов", - сообщили в министерстве, добавив, что задержаны 94 человека без белорусских виз.

В ведомстве добавили, что среди задержанных присутствуют граждане Сирии, Египта, Алжира, Йемена, Афганистана, Ирака, Пакистана и Марокко, которые прибыли в Белоруссию из России наземным транспортом и планировали проследовать в Западную Европу. Дата задержания не называется.

В милиции пояснили, что из задержанных 54 иностранца были привлечены к административной ответственности с правом добровольного выезда, 27 человек были принудительно выдворены из страны, еще семеро были задержаны для установления личности, в отношении четырех рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за нарушения срока запрета въезда в Белоруссию, двое - переданы в столицу для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда.