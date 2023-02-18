В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
45 минут назад

Милиция под Минском задержала почти сотню нелегальных мигрантов из России

Газета.Ru

Белорусская милиция в одной из усадеб агрогородка Михановичи в Минском районе задержала почти 100 прибывших из России нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки, Южной Центральной и Азии, сообщаетТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД республики.

Милиция под Минском задержала почти сотню нелегальных мигрантов из России
Фото: ТАССТАСС

"Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОН в агроусадьбе в агрогородке Михановичи установили группу нелегальных мигрантов", - сообщили в министерстве, добавив, что задержаны 94 человека без белорусских виз.

В ведомстве добавили, что среди задержанных присутствуют граждане Сирии, Египта, Алжира, Йемена, Афганистана, Ирака, Пакистана и Марокко, которые прибыли в Белоруссию из России наземным транспортом и планировали проследовать в Западную Европу. Дата задержания не называется.

В милиции пояснили, что из задержанных 54 иностранца были привлечены к административной ответственности с правом добровольного выезда, 27 человек были принудительно выдворены из страны, еще семеро были задержаны для установления личности, в отношении четырех рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за нарушения срока запрета въезда в Белоруссию, двое - переданы в столицу для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда.

Ранее журнал The Wall Street Journal писал, что количество мигрантов из России, въезжающих в США через границу с Мексикой в поисках политического убежища, резко увеличилось в период с октября по декабрь 2022 года.

Происшествия,В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий