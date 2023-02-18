В московском гараже нашли взрывчатку и арсенал оружия

В одном из гаражей на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов нашли взрывчатку и целый арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ. Александр Казаков / Коммерсантъ.

По имеющейся информации, гаражный бокс находится на улице Дворникова. В частности, полицейские обнаружили реактивный гранатомет, несколько пистолетов, гранаты гранаты Ф-1, светошумовую гранату и эластичную взрывчатку.

В настоящий момент оперативники выясняют, кому принадлежит слад оружия.