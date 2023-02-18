Захватившим заложницу в магазине Москвы, предъявили обвинение

Мужчинам, захватившим заложницу в цветочном магазине Москвы, предъявили обвинение, они уже допрошены. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления СКР.

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Обвинения касаются не только захвата заложника, но и посягательства на жизнь полицейского – нападавшие ранили в руку начальника московского угрозыска, генерал-майора Сергея Кузьмина.

Фигуранты допрошены. «Ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства», ночью прошли обыски в их жилье на территории Московской области. Установлено, как и куда передвигались обвиняемые с момента прибытия в столицу.

«В ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы», - сообщает СКР.

Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом о содержании обвиняемых в изоляторе.