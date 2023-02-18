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57 минут назад

Захватившим заложницу в магазине Москвы, предъявили обвинение

Майк Габриелян

Мужчинам, захватившим заложницу в цветочном магазине Москвы, предъявили обвинение, они уже допрошены. Об этом сообщает Telegram-канал столичного управления СКР.

Захватившим заложницу в магазине Москвы, предъявили обвинение
Фото: 

Обвинения касаются не только захвата заложника, но и посягательства на жизнь полицейского – нападавшие ранили в руку начальника московского угрозыска, генерал-майора Сергея Кузьмина.

Фигуранты допрошены. «Ввиду наличия обстоятельств, не терпящих отлагательства», ночью прошли обыски в их жилье на территории Московской области. Установлено, как и куда передвигались обвиняемые с момента прибытия в столицу.

«В ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы», - сообщает СКР.

Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом о содержании обвиняемых в изоляторе.

Накануне двое мужчин под видом инкассаторов пытались ограбить цветочный магазин на улице Таганской. Узнав о прибытии силовиков, они взяли в заложники женщину.

Происшествия,Сергей Кузьмин,Следственный комитет,
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