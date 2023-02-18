Задержанного с гранатами и минами на Курском вокзале отпустили

Полиция отпустила под подписку о невыезде мужчину, задержанного накануне с гранатами на Курском вокзале в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 17 февраля.
Владимир Ж., 41-летний уроженец Удмуртии, рассказал силовикам, что в ноябре 2022 года уехал в ЛНР на заработки.
Обратно он ехал «автостопом» до Чехова (город в Подмосковье), затем сел на электричку до Москвы.
На Курском вокзале сработала рамка металлоискателя. В ходе досмотра выяснилось, что у мужчины были в сумке две боевые гранаты, взрыватели к минам, четыре ножа.
Следователи возбудили против разнорабочего уголовное дело по статье 222.1 (Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств).