Задержанного с гранатами и минами на Курском вокзале отпустили

Полиция отпустила под подписку о невыезде мужчину, задержанного накануне с гранатами на Курском вокзале в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 17 февраля.

Владимир Ж., 41-летний уроженец Удмуртии, рассказал силовикам, что в ноябре 2022 года уехал в ЛНР на заработки.

Обратно он ехал «автостопом» до Чехова (город в Подмосковье), затем сел на электричку до Москвы.

На Курском вокзале сработала рамка металлоискателя. В ходе досмотра выяснилось, что у мужчины были в сумке две боевые гранаты, взрыватели к минам, четыре ножа.