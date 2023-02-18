Начальника МУР ранили при освобождении заложницы в московском магазине

Начальник Московского уголовного розыска (МУР) столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в руку при освобождении заложницы в цветочном магазине в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

Фото: телеграм-канал "Shot" телеграм-канал "Shot"

Полицейский был госпитализирован, уточняет Baza. После осмотра врачи отпустили его из больницы домой, передает Telegram-канал «112». Ранение в руку оказалось легким.

В правоохранителя выстрелил один из грабителей, ворвавшихся в цветочный магазин, расположенный на Таганской улице. Двое преступников познакомились на стройке и решили пойти на грабеж. Один из них угнал у бывшей жены автомобиль, и на нем грабители приехали в центр столицы.

Вбежав в магазин, они потребовали у продавщицы деньги, но охранник успел нажать тревожную кнопку. После прибытия полиции преступники взяли женщину в заложники. После спецоперации силовиков ее освободили, она не пострадала.

На допросе задержанные преступники не смогли объяснить свой поступок. По факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.